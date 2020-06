WIR-Bänke sind im Krankenhaus angekommen

Aufgrund der beginnenden Corona-Pandemie war dies aber Anfang März nicht machbar, sodass die sechs Vorsitzenden die exklusiven Bänke, die nach den Vorstellungen des Krankenhaus Dillingen und von der Firma SeFra Aislingen im Auftrag der WVs realisiert wurden, nun endlich zur Freude von Geschäftsführer Uli-Gerd Prillinger entgegengenommen werden konnten.

Die Bänke sind extra breit, etwas höher und bieten an jedem Sitzplatz eine extra Abstützmöglichkeit - also, ideal im Umfeld des Krankenhausgartens wo sich Erkrankte und in Genesung befindliche Patienten auf den Bänken der WV ausruhen können.

Beteiligt sind die WV Aschberg, die WV Dillingen, die WV Gundelfingen, die WV Lauingen, die WV Höchstädt und die WV Wertingen.

Text: Andrea Schadl