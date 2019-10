Weihnachtsfest mit internationalem Flair

Weihnachtsgastfamilie mit einer taiwanesischen Studentin. Foto: Experiment e.V./privat

Dillingen a. d. Donau, 21. Oktober 2019 – Gafsi (19) aus Tunesien hat noch nie Weihnachten gefeiert, Venkatakrishnan (24) aus Indien freut sich schon sehr auf das gute Essen und Yunhao (28) aus China möchte die Weihnachtstage nicht allein im Studentenwohnheim verbringen. Die drei gehören zu rund 80 internationalen Studierenden, die an Weihnachten an einem Gastfamilienaufenthalt in Deutschland teilnehmen werden. Der Verein Experiment e.V. organisiert diese Aufenthalte in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt und der Stiftung Mercator. Auch in Dillingen a. d. Donau werden Familien oder Einzelpersonen gesucht, die über die Feiertage für ein bis zwei Wochen einen internationalen Gast bei sich aufnehmen. So entstehen in ganz Deutschland besondere Begegnungen zur Weihnachtszeit.

Die internationalen Studierenden sind bereits in Deutschland und verbringen hier ein Auslandssemester oder studieren regulär an einer deutschen Uni. Sie sind sehr interessiert an der deutschen Kultur und dem Familienleben und möchten ihre Deutschkenntnisse verbessern. Doch auch die Gastfamilien profitieren von diesem interkulturellen Austausch: Die Studierenden berichten gerne von der Kultur ihrer Heimat oder kochen typische Gerichte. Oft entstehen aus diesem zweiwöchigen Zusammenleben Kontakte, die lange halten. Außerdem lernt man durch die gemeinsame Zeit das eigene Lebensumfeld, Traditionen und Gewohnheiten aus einem völlig neuen Blickwinkel kennen. Eine tolle Gelegenheit, Weihnachten mit internationalem Flair im eigenen Zuhause zu erleben!

Gastfamilie kann jeder werden – egal, ob alleine oder als Großfamilie und egal, ob in der Stadt oder auf dem Land. Wichtig sind Humor, Neugier und Toleranz sowie die Bereitschaft, sich auf einen anderen Menschen einzulassen. Wer Interesse hat, Gastfamilie über die Feiertage zu werden, kann sich in der Geschäftsstelle von Experiment e.V. in Bonn bei Anna Marquez melden (Tel. 0228 95722-52, E-Mail: marquez@experiment-ev.de). Weitere Informationen gibt es unter www.experiment-ev.de/gastfamilie-werden. Dort stellen sich auch einige der Teilnehmenden mit kurzen Videos vor.