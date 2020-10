Ab 1. Oktober bis 16. November ist wieder „Weihnachten im Schuhkarton“ Zeit. Es darf wieder gepackt werden und bei den angegebenen Annahme- und Sammelstellen abgegeben werden. Nähere Angaben finden Sie im Internet unter: weihnachten-im-schuhkarton.org.

Dieses Jahr findet wieder eine Informationsveranstaltung statt. Der Sammelpunkt RAUMAUSSTATTUNG KEIS in Offingen lädt am 17. Oktober um 15 Uhr ins Klaiberhaus in Offingen ein. Es werden Bilder und Filme zu der letzten Verteilerreise gezeigt und es besteht die Möglichkeit, sich über dieses christliche Hilfsprojekt zu informieren und Fragen zu stellen. Zu Kaffee und Kuchen lädt der Arbeitskreis ein. Wir bitten um verbindliche telefonische Anmeldung unter:08224-1880. Es besteht-wie beim Besuch einer Gastwirtschaft-Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.

Raumausstattung Keis Offingen