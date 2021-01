Virtueller „Tag der offenen Tür“ im Montessori Kinderhaus GundelfingenSamstag, 16. Januar 2021 von 10 bis 11.30 Uhr

üblicherweise immer viel für die Eltern und jungen Familien geboten: Besichtigung aller Räume vom Kindernest und den Gruppenräumen bis hin zu Turnhalle, Stilleraum und dem Außengelände, jede Menge Informationen durch das Fachpersonal, Mitmachaktionen und kostenlose Bewirtung. All dies ist in der aktuellen Lage leider nicht möglich. Trotzdem bleibt es beim geplanten Datum: Samstag, 16. Januar 2021. Allerdings wird der Tag der offenen Tür von 10 bis ca. 11.30 Uhr als Online-Veranstaltung stattfinden. Heidemarie Hitzler, Leiterin des Montessori Kinderhauses, wird interessierten Eltern das Kinderhaus sowie die Aktivitäten der Kinder im Jahresverlauf in einem virtuellen Rundgang und einer Präsentation per Zoom-Meeting vorstellen. Anschließend ist noch Zeit für die Beantwortung Ihrer Fragen.

Zur Teilnahme an der virtuellen Veranstaltung bitten wir Sie um vorherige Anmeldung bis Mittwoch, 13. Januar 2021. Bitte melden Sie sich auf einem der drei Wege an: telefonisch im Kinderhaus unter Tel 09073/2915 (bis 22.12.20 oder ab 07.01.21), per E-Mail an montessori.kinderhaus.gundelfingen@bistum-augsburg.de oder ab Januar 2021 über das Anmeldeformular auf der Website www.montessori-gundelfingen.de. Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2021/2022 können direkt beim Montessori Kinderhaus St. Franziskus in der Brenzerstraße 23 in Gundelfingen abgeholt werden.

Der Landkindergarten St. Peter und Paul Peterswörth plant seinen „Tag der offenen Tür“ am 19.Januar 2021 von 16.30 Uhr- 18.30 Uhr. Interessenten können sich vorher telefonisch anmelden bei der Leitung des Landkindergartens St. Peter und Paul Peterswörth, Bettina Bay, Tel. 09073/1285

Text: Heidemarie Hitzler