Stellungnahme: „Stärkung der Landwirtschaftsschule Wertingen“

Wichtig war zunächst die Sicherung des Standortes Wertingen, freut sich Bürgermeister Willy Lehmeier über die gestrige Bekanntmachung des Bayerischen Ministerrates. Die gute Vernetzung in der Region und zu den Betrieben, die Lage im Stadtgebiet und die Nähe zum Amt für Landwirtschaft und Forsten macht die Landwirtschaftsschule in Wertingen für Schülerinnen und Schüler auch zukünftig attraktiv.

„Ein Dankschön gilt hierbei dem Einsatz von Landtagsabgeordneten Georg Winter für den Erhalt des Schulstandortes.“ so Lehmeier. Magnus Meier erläuterte, dass das neue, große Einzugsgebiet zwischen Kaufbeuren, Pfaffenhofen a.d.Ilm und Ansbach, welches nun für die Landwirtschaftsschule Wertingen entstanden ist, das Fundament für den erfolgreichen Betrieb der Schule darstellt. „Daneben sehe ich zukünftig gute Aus- und Fortbildung für die Betriebe in der Region,“ so MdL Winter, „der bestehende gute Ruf der Schule in Wertingen und das hervorragende Personal im Schulbetrieb sind hierfür ausschlaggebend.“

Text: Georg Winter