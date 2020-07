Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen im Onlinekatalog der Stadtbücherei Höchstädt. Der WinBiap WebOpac stellt den Katalog der Stadtbücherei Höchstädt im Internet zur Verfügung. Ab sofort können Sie den gesamten Medienbestand einsehen und durchsuchen. Sie erkennen sofort, ob ein Medium entliehen oder verfügbar ist. Zu allen Medien finden Sie Details und Beschreibungen mit Titelbild. Sehen Sie sich die Neuerwerbungen und Toplisten an, finden Antolinbücher und stöbern Sie im Bestand der Stadtbücherei. In Ihrem persönlichen Leserkonto können Sie Ihre ausgeliehenen Bücher verlängern und Medien vorbestellen. Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihre Vorbestellung abholbereit ist oder an das Ende der Leihfrist erinnern. Für unterwegs gibt's WebOPAC Mobile und App B24. Damit haben Sie Ihre Bücherei immer auf dem Handy dabei.

Ab Anfang August können Sie als Leser der Stadtbücherei Höchstädt einen neuen Service nutzen. Bei der Onleihe eMedienBayern können Sie digitale Medien wie eBooks, eAudios, ePaper und eMagazine ausleihen und herunterladen. Dieser Bestand wird ständig erweitert und aktualisiert. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Ausleihe ist rund um die Uhr möglich, praktisch für alle, die spontan Lesestoff brauchen. Sie benötigen dazu ein entsprechendes "Lesegerät", Computer, e-Book-Reader (nicht Kindle), Tablet oder Smartphone und eine aktiveAnmeldung in Ihrer Stadtbücherei Höchstädt. Dann können Sie sich vom Onlinekatalog der Bücherei aus direkt bei der Onleihe einloggen.

Schauen Sie doch mal rein! Die Stadtbücherei Höchstädt ist während der Ferien geöffnet – der Lesesommer ist unendlich!

Die Bücherei im alten Rathaus, Marktplatz 7, ist wöchentlich Dienstag und Freitag von 15.00 bis 18.00 Uhr sowie Mittwoch von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

Text: Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt Claudia Kohout