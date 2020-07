Sperrung der Haupt- und Donauwörther Straße in Buttenwiesen

Die Zufahrt bis zur Baustelle ist frei. Die Umleitung erfolgt über Unterthürheim – Pfaffenhofen bzw. in umgekehrter Richtung und ist ausgeschildert.

Aufgrund der Vollsperrung müssen auch die AVV-Regionalbuslinien 404 und 405 umgeleitet werden. Deshalb kann die Haltestelle Buttenwiesen, Rathaus, vorübergehend von beiden Linien nicht bedient werden. Die Linie 404 kann zudem die Haltestelle Buttenwiesen, Abzweigung Pfaffenhofen, umleitungsbedingt nicht anfahren.

Die Linie 405 hält während der ersten Bauphase in Richtung Mertingen an der Haltestelle Buttenwiesen, Abzweigung Pfaf-fenhofen, am Steig C in der Pfaffenhofener Straße. Die Hal-testelle Unterthürheim, Abzweigung Pfaffenhofen, wird für die Linien 404 und 405 in Richtung Wertingen in die Un-terthürheimer Straße ca. 80 m vor der Einmündung Un-terthürheimer Straße / Wertinger Straße verlegt. Bezüglich der Linie 404 wird für die Haltstelle Pfaffenhofen, Zusamstraße, in Richtung Unterthürheim in Pfaffenhofen im Zuge des Herdweges auf Höhe Anwesen Herdweg 2 eine Ersatzbushaltestelle eingerichtet.

Die Fahrgäste werden gebeten, die entsprechenden Aushänge an den Bushaltestellen sowie die Fahrgastinformation des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbundes (AVV)unter www.avv-augsburg.de zu beachten. Die Änderungen für den Linienbusverkehr gelten ab Montag, 20.07.2020. Über die Gegebenheiten während der weiteren Bauphasen wird der AVV die Fahrgäste frühzeitig informieren.

Die Schulbushaltestelle in Buttenwiesen in der St.-Leonhard-Straße kann während der gesamten Maßnahme bedient werden.

Text: Landratsamt Dillingen a.d.Donau -Pressestelle