Professioneller Unterricht an der Musikschule Wertingen

Freie Plätze in den Instrumentalklassen

Nach den Anmeldetagen Ende Juni freut sich die Schulleitung nun bereits über viele Anmeldungen, teilt aber auch mit, dass in einigen Fächern noch Plätze frei sind. So gibt es im neuen Schuljahr noch die Gelegenheit, Klarinette, Querflöte, Saxophon, Horn, Trompete, Klavier, Geige und Klavier zu lernen. Der Lehrer für tiefes Blech würde sich auch freuen, wenn Interessierte für Posaune, Tuba oder Euphonium den Weg in die Musikschule finden würde. Für die ganz Kleinen gibt es noch Plätze im Babygarten, Musikgarten, Musik und Spiel und in der Musikalischen Früherziehung. Auch für die Grundausbildung auf der Blockflöte im Gruppenunterricht sind noch Plätze frei.

Die Bläserklasse in Kooperation mit der Grundschule ist inzwischen gut besetzt und startet im September mit ca. 20 Schülern mit Querflöte, Klarinette, Fagott, Trompete, Horn und Tenorhorn.

Weitere Informationen und Anmeldeformulare sind auf der Internetseite zu finden. Anmeldungen können gern per Mail unter info@musikschulewertingen.de an die Musikschule gesendet werden.

Text: Karolina Wörle, Geschäftsleitung Musikschule Wertingen e.V.,