Open-Air-Musik in der Hospitalstiftung Lauingen

Ute Grün, Leiterin der Hospitalstiftung, sagte unter strengsten Auflagen – Abstand, Hygiene, Alltagsmaske – der Konzertreihe mit den jeweils halbstündigen Auftritten zu. Externe Besucher gab’s natürlich keine. Musik verbindet trotzdem, das zeigte die große Zuhörerschaft aus der Hospitalstiftung, rund 60 Bewohner waren bei jedem Auftritt dabei. Das musikalische Repertoire zeigte sich bunt gemischt: Volksmusik, Schlager, Evergreens, eine Lieder-Reise durch Europa mit Max Manßhardt – da war alles mit dabei, und das mit ganz viel guter Laune. Für die Musiker gab’s einen kräftigen Schlussapplaus von Bewohnern und Pflegekräften der Hospitalstiftung. „Ein herzlicher Dank für die gelungene Abwechslung“, ging von Ute Grün an die Künstler und an den Arbeitskreis „Lebenswertes Lauingen“. Auch Bürgermeisterin Katja Müller freute sich über das ehrenamtliche Engagement der Musiker. Auf dem YouTube-Kanal des Quartiersbüros der Sozialen Stadt Lauingen kann man in die Konzerte reinhören: https://youtu.be/f-YLarA7UWM

