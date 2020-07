Noch Plätze frei

Der Lehrgang wir durch ein zweiwöchiges Praktikum in einem Alten-, Pflegeheim oder einer Kurzzeitpflegeeinrichtung abgerundet. Hier soll die erlernte Theorie in der Praxis umgesetzt und vertieft werden. Anmeldeschluss: 28.08.2020

Weitere Informationen und die Anmeldeunterlagen zum Lehrgang erhalten Sie über die Malteser Dienststelle in Dillingen (Schützenstraße 10). Telefon 09071-1274, oder per Mail an stefanie.remmele@malteser.org (Montag bis Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr)

Tex: Stefanie Remmele Dienststellenleiterin Malteser Hilfsdienst e.V. Dienststelle Dillingen