Neues Jugendcafé in Gundelfingen

„Ziel ist es, die Jugendarbeit wiederzubeleben, indem wir versuchen, uns mit Vereinen und Institutionen in der Stadt zu vernetzen“, so Conrady. Dafür möchte man jetzt eine große Liste mit möglichen Kooperationspartnern durchgehen. Vorstellbar seien künftig Veranstaltungen, wie Turniere mit Sportvereinen oder auch Stadtspiele bzw. Geocaching. Das neue Jugendcafé soll aber auch Anlaufstelle sein „beispielsweise bei der Berufsfindung oder für Konflikte in der Familie. Aber auch für Drogenprobleme könnten wir ein erster Ansprechpartner sein, der dann entsprechend weitervermittelt“.

Mit dem Projekt möchte man die jungen Gundelfinger unter anderem langfristig an die Vereine binden. Aber auch der Abbau von gegenseitigen Hemmschwellen und Vorurteilen unterhalb der Jugendlichen soll gefördert werden.

Bei dem Jugendcafé handelt es sich also keinesfalls um eine geschlossene Gesellschaft – im Gegenteil. Die Räumlichkeiten sollen auch für andere Institutionen nutzbar gemacht werden, wie Vereine, dem Asylhelferkreis oder auch dem Jugendrat. Zum Start sollen übrigens auch die Jugendlichen in der Stadt ein Wort mitreden dürfen, was die künftige Gestaltung betrifft. „Es kann gut sein, dass da erstmal eine Kiste Limo und eine Flipchart bereit steht, damit wir zusammen Ideen sammeln können“, so der Vorschlag von Axel Conrady.

Stadtrat sieht Pläne positiv

Im Stadtrat wurde das Konzept sehr positiv zur Kenntnis genommen. Die vielen Fragen konnten von der Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz ausführlich beantwortet werden.

Bürgermeisterin Miriam Gruß bezeichnete es als einen „Glücksfall, dass die Räume der ehemaligen Gaststätte zur Verfügung stehen und eine große Chance die Jugendlichen für die offene Jugendarbeit anzusprechen“. Man könne damit der Jugendarbeit eine neue Zukunft geben. „Mit dem Jugendcafé haben wir gute Erfahrungen gemacht, wissen aber auch, welche Herausforderungen anstehen. Der Erfolg hängt viel von attraktiven Angeboten ab.“