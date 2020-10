Neuer Montessori-Diplomlehrgang in Lauingen/Günzburg ab November 2020

Alle drei bis vier Wochen werden die Teilnehmer am Wochenende in Theorie und Praxis der Montessori-Pädagogik unterrichtet. Von anerkannten Montessori-Dozenten wird professionell in die wissenschaftlichen Grundlagen und die Praxis der Montessoripädagogik für Kinderhaus und Grundschule eingeführt.

Nähere Infos auf unsererer Homepage oder

Bei der Informationsveranstaltung am Sa. den 17. Oktober 2020 um 14 Uhr im Montessori-Kinderhaus in Lauingen, Brüderstr.10

Sie erhalten an diesem Nachmittag alle wichtigen Informationen zum Kursablauf, die genauen Termine sowie Einblicke in die Inhalte und alle nötigen Unterlagen.

Wichtig! Bitte bei Teilnahme am Informationsnachmittag anmelden bis Freitag 16.10.2020 um 12.00 Uhr telefonisch oder per Mail unter:

schule@montessori-guenzburg.de oder Tel: 08221-6967

Text: Katharina Bertenbreiter