Neue Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe im Landkreis Dillingen

Im Verlauf der jüngsten Sitzung des Krankenhausauschusses hat der Geschäftsführer der Kreisklinken, Uli-Gerd Prillinger, über die Gründung der Akademie als zukunftsweisende Entschei-dung des Aufsichtsrates berichtet.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Landrat Schrell, sieht in der neu gegründeten Akademie für Gesundheits- und Pflegeberu-fe im Landkreis Dillingen die einmalige Chance, für den „Bildungslandkreis Dillingen“ ein hervorragendes Ausbildungs-angebot für Schulabgänger zu schaffen. „Wir müssen die Per-spektive nutzen, mit der Akademie den weiter steigenden Be-darf an qualifizierten Fachkräften in Bereich der Pflege- und Gesundheitsberufe im Landkreis Dillingen „aus der Region für die Region“ zu decken“, betont Schrell.

„Schon heute bilden wir in unseren vier Fachschulen über 200 Pflegefachkräfte für den Bedarf im Landkreis, aber auch über die Landkreisgrenzen hinaus, aus. Dieses Angebot werden wir nun qualitativ und quantitativ weiter ausbauen und um weitere Berufsfelder erweitern“, so Prillinger.

Die Kreisklinik Dillingen Wertingen gGmbH, die im Landkreis Dillingen bereits seit vielen Jahren zwei Pflegefachschulen in Dillingen und Wertingen betreibt, hat mit der Übernahme der Trägerschaft der Altenpflege- und Altenpflegehelferschule Wertingen des Bayerischen Roten Kreuzes zum 01.03.2020 be-reits die Weichenstellungen für die ab dem Jahr 2020 neue so-genannte „Generalistische Pflegeausbildung“ gestellt. In die-ser „Gesamtträgerschaft“ sollen künftig für alle ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen der Region und die Kreis-kliniken gemeinsam Pflegefachkräfte „schulisch“ ausgebildet werden.

Der Aufsichtsrat der Kreiskliniken hat in seiner letzten Sit-zung Ende Juni die Gründung einer „Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe“ mit einer „koordinierenden Gesamtleitung“ über alle „vier“ im Landkreis Dillingen bestehenden Pflege-fachschulen beschlossen.

Unter einem Dach gehen nun die Berufsfachschule für Pflege Dillingen, die Berufsfachschule für Pflege Wertin-gen/Ebersberg sowie die Berufsfachschulen für Pflege und Al-tenpflegehelfer Wertingen/Pestalozzistraße gemeinsam mit etwa 20 Kooperationspartnern, darunter ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen und Fachkrankenhäuser, in der neu gegrün-deten Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe an den Start.

„Die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH hat schon früh erkannt, wie wichtig es in Zeiten von Fachkräftemangel und Veränderungen der Arbeitswelt ist, in Aus-, Fort- und Weiter-bildung zu investieren und mitzugestalten,“ so der Aufsichts-ratsvorsitzende Leo Schrell. Eine anerkannt hoch qualifizier-te Ausbildung sowie ein kontinuierliches Fort- und Weiterbil-dungsangebot stellen aus Sicht der Akademieleitung Heike Preßmar dabei einen entscheidenden Faktor dar, um künftige Pflegefachkräfte für den Beruf zu begeistern.

Ergänzend zu den Pflegefachberufen mit einer dreijährigen und einjährigen Ausbildung wird die Akademie aber bewusst nicht nur die künftige Pflegefachausbildung sondern in Eigenausbil-dung und Kooperationen insbesondere folgende Ausbildungen an-bieten, koordinieren und organisieren:

• Die Ausbildung der Medizinischen Fachangestellten (MFA),

• die OTA-Ausbildung (Operationstechnische Assistenz),

• den Physican Assistance (ärztliche Assistenz) in einer Kooperation mit der Fachhochschule Neu-Ulm,

• die MTRA (Medizinisch Technische Radiologie Assistenz),

• die MTLA (Medizinisch Technische Labor Assistenz)

Das ergänzende akademische Pflegestudium und zusätzliche Fort- und Weiterbildungsangebote im pflegerischen und medizi-nischen Berufsfeld werden künftig das Angebot der Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe abrunden.

Text: Peter Hurler Persönlicher Referent des Landrats / Pressesprecher