Mitglieder von Hand in Hand für Äthiopien e.V. auf Besuch in Ostafrika

Bereits zum dritten Mal machte sich der Höchstädter Fahrlehrer zusammen mit seiner Frau ein Bild von der Situation vor Ort und besuchte diesmal den infrastrukturell „besonders schwierigen“ Südteil des Landes. „Hier in Südäthiopien, an der Grenze zu Kenia und dem Südsudan, fühlt man sich tatsächlich wie irgendwo im Nirgendwo“, so Bernd Meyer, der sich nach eigener Aussage seit seinem ersten Besuch in Äthiopien vor zehn Jahren in das Land verliebt hat. Jeder der drei hat einen zusätzlichen Koffer voll mit Kleidung im Gepäck, welche als „Mitbringsel“, insbesondere bei den Kindern immensen Anklang findet. Thomas Willi, für den der Besuch im Januar die erste Reise nach Äthiopien ist, zeigt sich noch heute von den Eindrücken überwältigt. „Dieses Funkeln in den Kinderaugen zu sehen, wenn ein mitgebrachtes T-Shirt übergeben wird, ist schon etwas ganz Besonderes“, so der Steinheimer.

Das Trio besuchte mehrere Projekte und zeigte sich insbesondere von einer Schule in Key Afar, im Süden des Landes, begeistert. Hier wird eine begrenzte Anzahl von Schülern verschiedener Volksstämme aufgenommen, um die Entstehung von Freundschaften unter den Kindern zu forcieren. In der, zwar von der Hauptstadt Addis Abeba regierten, jedoch nach wie vor, wenig kontrollierten, Region kommt es noch immer zu Stammeskonflikten, welchen mit besagtem Projekt eventuell langfristig entgegengewirkt werden kann. „Die Arbeit in Key Afar hat uns voll und ganz überzeugt, weshalb wir uns dazu entschlossen haben das Projekt finanziell zu unterstützen“, so Karin Meyer.

Der Verein „Hand in Hand für Äthiopien e.V. mit Sitz in Höchstädt veranstaltet Events, hält Vorträge an Schulen und repräsentiert sich vielfältig, um auf die Situation in Äthiopien aufmerksam zu machen. „Jeder, der sich einbringen möchte, ist bei uns gern gesehen- ganz egal, ob durch tatkräftige Unterstützung oder durch eine Mitgliedschaft, welche bereits mit 12 Euro pro Jahr möglich ist“, ergänzt Bernd Meyer.

Nähere Infos und weitere Fotos der Reise gerne unter www.hand-in-hand-fuer-aethiopien.de

Text: Bernd Meyer