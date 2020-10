MdEP Markus Ferber hält Laudatio bei der Verleihung des Europäischen St.-Ulrichs-Preises

Der Vorsitzende der Europäischen St.-Ulrichs-Stiftung, Landrat Leo Schrell, bedauert die Absage von Manfred Weber, die allerdings angesichts der Umstände „alternativlos“ gewesen sei. Umso mehr freut sich Schrell, dass Markus Ferber in Abstimmung mit dem Preisträger spontan seine Bereitschaft gegenüber der Stiftung erklärt hat, die Laudatio zu übernehmen. „Ich schätze Markus Ferber als überzeugten und überzeugenden Europäer, der aufgrund seiner langjährigen Zugehörigkeit zum Europäischen Parlament mit den Herausforderungen, vor denen Europa aktuell steht, bestens vertraut ist“, betont Schrell.

Die Stiftung hat die Preisverleihung in den letzten Wochen in Abstimmung mit dem Büro von Bundesminister Dr. Gerd Müller akribisch geplant und vorbereitet. Angesichts der Corona-Pandemie war ein umfangreiches Hygienekonzept Grundlage der Planung. Zudem musste sich die Stiftung bei der Einladungsliste stark beschränken. Deshalb findet nur ein repräsentativer Kreis an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus Politik, Kirche, Wirtschaft und Gesellschaft Platz in der Kirche.

Damit die Öffentlichkeit ungeachtet dessen die Preisverleihung mitverfolgen kann, wird die Stiftung erstmals eine Preisverleihung live ins Internet übertragen. Der Youtube-Kanal, der dafür eigens eingerichtet wurde, ist über folgenden Link zu erreichen https://www.youtube.com/channel/UC8gI4q4axmM87LTrPFRhwDQ. Auf den Youtube-Kanal gelangt man auch über die Homepage des Landkreises www.landkreis-dillingen.de. Unter der Rubrik „Bildung & Kultur“ und dem Button „Europäische St.-Ulrichs-Stiftung“ findet sich der entsprechende Link. Zudem ist der Live-Stream am Tag der Preisverleihung auch über Youtube mit dem Schlagwort „Europäischer St.-Ulrichs-Preis“ zu finden.

Die Preisverleihung beginnt am Samstag, 24. Oktober 2020, pünktlich um 16:00 Uhr. Bereits um 15:15 Uhr wird die Wood & Brass-Band des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums Dillingen die Ankunft der geladenen Gäste auf dem Basilikaplatz musikalisch begleiten. Gegen 15:30 Uhr erwartet der Stiftungsvorstand Landrat Leo Schrell, Oberbürgermeister Frank Kunz und Pfarrer Wolfgang Schneck die Ankunft des Preisträgers, des Laudators, von Bischof Dr. Bertram Meier und Regionalbischof Axel Piper. Der Festakt selber wird von den Dillinger Barockbläsern und Dr. Axel Flierl an der Orgel umrahmt.

