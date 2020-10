Marktsonntag findet unter Corona-Bedingungen statt

Oberbürgermeister Frank Kunz und WV-Vorsitzende Sylvia Stapfer betonen: „Die Gesundheit und Sicherheit der Besucher steht an erster Stelle. Gleichzeitig ist es uns wichtig, den Händlern in diesem schwierigen Jahr ein Geschäft zu ermöglichen.“ Auch andere Städte veranstalten in diesen Tagen ihre traditionellen Märkte. So fand am zurückliegenden Wochenende ein Markt in Nördlingen statt, am 11. Oktober werden auch in Günzburg die Geschäfte öffnen.

Beim Marktsonntag in Dillingen soll ein umfangreiches Hygienekonzept für den öffentlichen Raum im Marktbereich umgesetzt werden. Für die Einhaltung der Maskenpflicht werden zahlreiche Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes Sorge tragen. Innerhalb der einzelnen Geschäfte müssen die Einzelhändler Gewähr für die Umsetzung der geltenden Infektionsschutzbestimmungen tragen.

Die Stadt teilt mit, dass die Erfahrungen vom zurückliegenden Häfelesmarkt und dem anstehenden Sonntagsmarkt auch in die Überlegungen zum Christkindlesmarkt einfließen werden. Ob und auf welche Weise dieser heuer stattfinden kann, ist noch nicht entschieden.

Weitere Informationen zum Marktsonntag am 11. Oktoberwerden in den kommenden Tagen bekanntgegeben.

Text: Jan Koenen Persönlicher Referent des Oberbürgermeisters Pressesprecher der Stadt