Märkte in Lauingen (Donau)

Die Lauinger Märkte habe eine lange Tradition. Auch die Markttermine haben ihren festen Rhythmus. So findet der Frühjahrsmarkt in der Regel am 2. Sonntag vor Ostern, der Herbstmarkt am 1. Sonntag im September, der Martinimarkt am Sonntag vor dem Volkstrauertag und der Weihnachtsmarkt am 1. Adventswochenende statt.

Mit Blick auf den Kalender würde somit am Sonntag, 6. September der diesjährige Herbstmarkt stattfinden.

Aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde vom Stadtrat jedoch festgelegt, dass dieser Termin entfällt. Für die Planung der übrigen Märkte in diesem Jahr muss die weitere Entwicklung noch abgewartet werden.

Foto: Stadt Lauingen