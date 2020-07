LESEN WAS GEHT… das große Sommerabenteuer für Kinder

Ab 21. Juli heißt es wieder: Bücher lesen, in Abenteuerwelten eintauchen, Neues erfahren oder spielerisch experimentieren. Das kostenlose Lese- und Kreativ-Angebot richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler von der zweiten bis zur fünften Klasse, die beim Sommerferienleseclub mitmachen. Tolle Geschichten vom Krimi über fantastische Wesen und magische Welten, Tiergeschichten, Abenteuer, Grusel, Freunde oder Action und Spannung können jeweils vier Wochen lang kostenlos entliehen und zu Hause oder im Urlaub genüsslich gelesen werden.

Wer zu mindestens drei Büchern die Bewertungskarten der Bücherei ausfüllt, nimmt automatisch an einer Verlosung teil und kann neben einer Urkunde tolle Preise gewinnen.

NEU: Einfach machen! Wunschwelt erschaffen mit Bausteinen. Allein oder gemeinsam mit anderen kann während der Ferien an einer sich wandelnden Welt gebastelt und gebaut werden. Oder mit der Beebot, einem kleinen Bienenroboter kleine Aufgaben bewältigen und erfolgreich durch einen Parcour steuern. Für die Aktion kann auch eine Bewertungskarte in die Verlosung gehen.

Bayernweit gibt es einen 2-tägigen Familien-Ausflug in den Freizeitpark Legoland in Günzburg zu gewinnen, inklusive Anfahrt mit der Bahn und Übernachtung im Camping-Fass! Dieser einmalige Kreativpreis wird bayernweit unter den schönsten Bildern, die die Leser*innen zu ihrem Buch gemalt haben, den schönsten Entwürfen von alternativen Titelbildern und den tollsten Buchbesprechungen verlost!

Die Anmeldung ist ab 21. Juli in der Stadtbücherei Dillingen bis zum Ende der Aktion möglich. Mitmachen lohnt sich also, wenn es heißt: „Lesen was geht!“

Der Sommerferien-Leseclub ist das erfolgreichste Ferienprogramm in Bayern! Die Initiative des Bayerischen Bibliotheksverbandes e.V. wird von Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen konzipiert. Alle teilnehmenden Bibliotheken, Tipps für die Urlaubslektüre und weitere Informationen unter www.sommerferien-leseclub.de

Kontakt: Stadtbücherei Dillingen im Colleg Benediktinergasse 2, 89407 Dillingen Tel.: 09071-586310 www.stadtbuecherei-dlg.de

Text: Jan Koenen Persönlicher Referent des Oberbürgermeisters