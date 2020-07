Kunden profitieren auch für die erste Jahreshälfte vom verringerten Steuersatz

Längst nicht alle Energieanbieter in Deutschland gehen so vor. Viele Mitbewerber bieten Verträge an, bei denen Preisänderungen zeitanteilig berechnet werden. Deshalb lautet auch der Rat der Verbraucherzentrale, im Zweifelsfall im Kleingedruckten der Verträge nachzuschauen und notfalls jetzt einen Zählerzwischenstand zu dokumentieren.

DSDL-Werkleiter Wolfgang Behringer kann für sein Unternehmen Entwarnung geben: „Diesen Aufwand müssen unsere Kunden nicht betreiben. Als regionaler Energieversorger freuen wir uns, wenn unsere Kunden jetzt für das ganze Jahr profitieren – und für unsere Stadtwerke bedeutet dies weder Gewinn noch Verlust, denn die Steuern gingen ja so oder so eins zu eins an den Staat weiter“.

Mit diesem Vorgehen sind die DSDL nicht allein – vielmehr folgen sie hiermit auch den Empfehlungen der kommunalen Dachverbände.

Die Einsparung für einen Haushalt mit einem beispielhaften Verbrauch von 3.500 kWh im Jahr und120 m³ Trinkwasser beträgt ca. 35 Euro.