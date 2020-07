Kreisräte spenden Sitzungsgeld

Bei der Spendenübergabe im Bild (von links): Thomas Häußler (Bürgerliste), Bernhard Knötzinger (Zukunft), Anette Paulus (FDP) und Landrat Leo Schrell.

Foto: Landratsamt Dillingen



Um ein Zeichen der Solidarität für die Arbeit der Ehrenamtlichen in der aktuellen Corona-Pandemie zu leisten, entschieden sich die Kreisräte der Kreistagsgruppierungen Bürgerliste, FDP und Zukunft, das Sitzungsgeld der letzten Kreistagssitzung für das Rote Kreuz im Landkreis Dillingen zu spenden. Der Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes Dillingen, Landrat Leo Schrell, dankte den Vertretern der drei Gruppierungen für die „tolle Geste als ein Zeichen der Wertschätzung der herausragenden ehrenamtlichen Arbeit während der zurückliegenden Monate“. Mit der Spende in Höhe von insgesamt 720 Euro soll insbesondere das Ehrenamt unterstützt werden, das im Zusammenhang mit der Teststation in Lauingen im Einsatz war.

Hurler