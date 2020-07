Kids-Sport startet wieder – auch in den Sommerferien – Quereinstieg jederzeit möglich!

Mädchen und Jungen können in die einzelnen Sportarten unseres Vereins schnuppern. Dies ermöglicht den Kindern die einmalige Chance, sich ganz bewusst für eine Sportart zu entscheiden und gleichzeitig eine ganzheitliche Bewegungsförderung zu erlangen. Die Stärken jedes Einzelnen werden herausgearbeitet und der Spaß an Bewegung steht an erster Stelle!

Der Kids-Sport findet 1x pro Woche für 1,5 Stunden statt (meist am Mittwoch von 16.30 – 18.00 Uhr in der Kim-Sporthalle). Ort und Zeit können variieren, denn für jede Sportart sind unterschiedliche Hallen bzw. Gegebenheiten gefragt. Hauptansprechpartner ist Herr Daniel Raicu. Er ist Sportlehrer an einer Mittelschule und lizenzierter Reha-Sport-Trainer sowie Miriam Neher (Kehrle) als Gesamtjugendleiterin der SSV Höchstädt e.V. Die einzelnen Sportarten werden dann von erfahrenen Übungsleitern der jeweiligen Abteilung vorgestellt und die Kinder dürfen ihr Können testen!

Nach drei erfolgreichen Tenniseinheiten geht es am Mi., 22.07. + 29.07. mit zwei Spiel- und Bewegungseinheiten mit Herrn Raicu weiter. Beginn ist um 16.30 Uhr (bis 18.00 Uhr) an der Kim-Sporthalle.

Im August (05./12./19. und 26.08.) wird dann den Kindern Fußball angeboten. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Fußball Trainingsplatz in Höchstädt.

Wir freuen uns auf weitere interessierte Kinder und deren Eltern!

Kommen Sie doch einfach vorbei! Ihre SSV Höchstädt e.V.