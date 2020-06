Kartenset zum neuen Premiumwanderweg DonAUwald erhältlich

Foto: Yvonne Streitel

Die erste Wandersaison auf dem DonAUwald-Wanderweg läuft auf Hochtouren. Der flachste Premiumweg Deutschlands erfreut sich derzeit großer Beliebtheit. Seit der Eröffnung im Oktober 2019 wurden bereits rund 15.000 Infoflyer mit der Übersichtskarte des Weges ausgegeben. Zusätzlich zu diesem Infoflyer wurde in den vergangenen Monaten ein umfangreiches Etappenkartenset erstellt. Dieses Set enthält eine kompakte Übersichtskarte sowie fünf Etappenkarten mit detaillierten Wegbeschreibungen im Maßstab 1:25.000. Tipps am Wegesrand und Informationen zur Natur rund um den Auwald ergänzen jede Karte. Selbstverständlich sind auch Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten aufgelistet, um eine Tagesetappe oder einen mehrtägigen Wanderurlaub zu planen. Aufgrund der aktuellen Reisebeschränkungen sind Viele auf der Suche nach attraktiven Ausflugszielen in Deutschland und Bayern. Fernab vom Massentourismus der bayerischen Alpen und des Allgäus empfängt der DonAUwald seine Wanderer mit einzigartigen Naturerlebnissen und hervorragender Anbindung an die Bahn. Wer im Sommer oder Herbst 2020 auf eine sanfte Tour durch den DonAUwald starten will, kann ab sofort das umfangreiche Kartenset beim Team Tourismus von Donautal-Aktiv unter donauwald@donautal-aktiv.de oder Tel. 0 73 25 / 9510114 kostenlos bestellen. Zudem ist der Flyer ab Mitte Juni an folgenden Auslagestellen erhältlich: Touristinfo Günzburg, Touristinfo Legoland, Regionalmarketing Günzburg, Bürgerbüro Stadt Dillingen.

Wahl zu Deutschlands Schönstem Wanderweg läuft

Noch bis Ende Juni läuft die Abstimmung für Deutschlands Schönsten Wanderweg. Unter www.wandermagazin.de/wahlstudio können die Teilnehmer ihre Stimme abgeben. Der DonAUwald-Wanderweg ist in der Rubrik Mehrtagestour an zweiter Stelle zu finden. Es gibt tolle Preise, vom hochwertigen Wanderrucksack über Fitnesstracker bis hin zu Outdoorkleidung zu gewinnen. Die Teilnahme lohnt sich auf jeden Fall. Der DonAUwald liegt aktuell unter den Top 3. Platz 1 wäre für die Region ein großer Erfolg. Daher der Appell: Geben Sie dem DonAUwald Ihre Stimme!