Kapuzinerkloster: Derzeit zwei Stunden kostenloses Parkenmöglich

Akademiedirektor Dr. Alfred Kotter und Oberbürgermeister Frank Kunz informierten nun bei einem Ortstermin darüber, dass die Parkplätze daher derzeit nicht nur am Wochenende, sondern die gesamte Woche der Öffentlichkeit zum kostenlosen Parken zur Verfügung stehen. Die Dauer ist mit Parkscheiben-Regelung auf zwei Stunden festgelegt, um möglichst vielen Kunden der Innenstadt-Geschäfte ein unkompliziertes Parken zu ermöglichen. „Wir wollen auf diese Weise ein zusätzliches Plus an Einkaufs-Attraktivität schaffen und unsere Dillinger Innenstadt-Händler auch in dieser schwierigen Zeit zusätzlich stärken“, so Kunz. Er dankt im Namen der Stadt und auch seitens der Händler für das unkomplizierte Entgegenkommen der Akademie.

Text: Jan Koenen Persönlicher Referent des Oberbürgermeisters