Hospizbegleiter – eine Aufgabe für mich? Infoabende zum Vorbereitungskurs

Eine Herausforderung, die besondere Frauen und Männer verlangt!

Machen Sie sich mit uns auf den Weg! Unser nächster Vorbereitungskurs für HospizbegleiterInnen startet im Januar 2020.

Mutig geworden? Dann besuchen Sie einen unserer unverbindlichen Informationsabende. Diese finden statt am Montag, den 21.09.20 um 19 Uhr im Konferenzraum des Caritasverbandes, Regens Wagner Str. 2 in Dillingen oder am Donnerstag, den 24.09.20 um 19 Uhr in der evangelischen Bethlehemgemeinde in Wertingen.

Um die Teilnehmerzahl auf Grund der Hygienebestimmungen steuern zu können, wird um Anmeldung unter 09071/70579-14 oder hospiz@caritas-dillingen.de gebeten.

Caritasverband Dillingen