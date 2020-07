Gesundheitsregionplus im Landkreis Dillingen a.d.Donau informiert über den Trikot-Tag der Sportvereine

Ziel ist es, auf die Wichtigkeit der Vereine in der Gesell-schaft hinzuweisen und Kinder, Jugendliche und deren Eltern zu motivieren, die Bewegung ihrer Kinder in einem Verein zu fördern. Der Arbeitskreis „Schule und Bewegung“ der Gesund-heitsregionplus unterstützt diese Aktion auch dieses Jahr, denn im Verein entwickeln Kinder Stärken, lernen teamfähig zu sein, neue Freundschaften entstehen und die Gesundheit wird durch die regelmäßige Bewegung gefördert.

Wer am Trikot-Tag teilnimmt, hat außerdem die Möglichkeit tolle Preise zu gewinnen. So geht’s: Am Trikot-Tag in der Schule und in der Freizeit das Vereinstrikot tragen und Fotos vom Trikot-Tag bis Sonntag, 26. Juli, an trikot-tag@blsv.de schicken. Verlost werden an Vereine und Schulklassen Trikots-ätze des bayerischen Trikotherstellers owayo aus Regensburg und ein Imagefilm als Sonderpreis. Alle wichtigen Informatio-nen und Teilnahmebedingungen finden sich unter: https://www.blsv.de/trikot-tag.

Text: Landratsamt Dillingen a.d.Donau -Pressestelle H u r l e r