Filialeröffnung der Deutschen Post in Höchstädt

Auf dem Bild von links: Mitarbeiter Deutsche Post Herren Valentin und Muhr, Ehepaar Vo Thanh Ha und Le Hang, Bürgermeister Gerrit Maneth

Bild: Stadt Höchstädt

Mit der Eröffnung der Post-Partnerfiliale in Linh’s Boutique am 20. Oktober 2020 in der Friedrich-von-Teck-Str. 2 ist die postalische Versorgung der Kunden in Höchstädt a.d.Donau auch künftig gesichert.

Der bisherige DHL Paketshop an diesem Standort erweitert damit deutlich das bisherige Postserviceangebot. Somit haben die Kunden in Höchstädt a.d.Donau wieder alle Postleistungen vor Ort, Fahrten nach Dillingen sind diesbezüglich erfreulicherweise nicht mehr erforderlich. Dies war leider vorübergehend wegen des Brandschadens am ehemaligen Standort notwendig.

Auch Bürgermeister Gerrit Maneth zeigt sich sehr erfreut, da gerade Senioren und Gewerbebetriebe in den letzten Monaten große Einschränkungen in Kauf nehmen mussten. „Deshalb ein herzliches Dankeschön der Deutschen Post, wie auch Linh’s Boutique. Sie haben gemeinsam die Herausforderungen angenommen und es geschafft, die für uns so wichtige Postfiliale in Höchstädt wieder einzurichten. Herzlichen Glückwunsch,“ so der Bürgermeister weiter.

Der neue Partnerbetrieb ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Montag – Samstag: 9.00 – 12.30 Uhr

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 14.00 – 18.00 Uhr

Dabei bietet die Filiale alle wichtigen Postleistungen an: So gehören zum Angebot neben dem Verkauf von Briefmarken, DHL-Paketmarken, Plusbrief, Pluspäckchen und Postverpackungen auch die Annahme von Briefen, Paketen, Dialogpost sowie Express- und Einschreibsendungen. Sendungen, welche die Brief- oder Paketzusteller in Höchstädt a.d.Donau nicht ausliefern konnten und daher benachrichtigt haben, können ebenfalls am neuen Standort abgeholt werden.

Seitens der Deutschen Post wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Beschäftigten der Partnerfilialen, genauso wie ein Mitarbeiter der Deutschen Post zur strengsten Verschwiegenheit verpflichtet sind. Keinem anderen darf ein Filialpartner mitteilen, ob und mit wem jemand Postsendungen oder Daten wechselt, im Geldverkehr steht und ob jemand Postsparer ist oder war.

Die Deutsche Post und ihre Filial-Partner, so auch in Höchstädt a.d.Donau, profitieren von der Kooperation gleichermaßen: Den Geschäften bringt die Vertriebsform eine Frequenz- und Umsatzsteigerung, da neben der Kundschaft für das Kerngeschäft zusätzliche Kundenpotentiale erschlossen werden können. Die Deutsche Post verzeichnet den gleichen Trend und sichert auf diese Weise für ihre Kunden die postalische Grundversorgung an attraktiven, kundenorientierten Standorten. Verbesserte Wirtschaftlichkeit und stärkere Kundenorientierung, die Hauptziele der Deutschen Post im Filialbereich, können so erreicht werden. Zu beobachten ist darüber hinaus, dass immer mehr Postunternehmen aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich die guten Erfahrungen mit Partner-Filialen zu Eigen machen und verstärkt Filialen durch Kooperationspartner betreiben lassen.

Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt