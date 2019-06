FAG-Zuweisungen für kommunale Hochbauprojekte

Der Freistaat Bayern fördert Maßnahmen im Bereich Kinderbetreuung und Schulen über den Kommunalen Finanzausgleich.

Stimmkreisabgeordneter Georg Winter hatte sich in den letzten Jahren erfolgreich darum bemüht, dass der Anteil der Fördermittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich auf 550 Millionen Euro angehoben wurde. Aufgrund des nach wie vor ungebrochen hohen Investitionsbedarfs der Kommunen, insbesondere beim Bau von Schulen, wird der Haushaltsansatz für die Förderung des kommunalen Hochbaus in 2019 auf diesem hohen Niveau fortgeführt. Die Fördersumme, so Abgeordneter Georg Winter, gibt die Möglichkeit, die Jahresraten für die Einzelmaßnahmen entsprechend gut auszustatten.

Für die Investitionen in Krippen- und Kindergartenplätze