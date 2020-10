Die Kath. Pfarrgemeinde Gundelfingen informiert, dass der Aufbau eines großen Erntedankaltares zum Erntedankfest am 4. Oktober 2020 in der Stadtpfarrkirche St. Martin, wie in der Vergangenheit üblich, in Anbetracht der derzeitigen Corona-Situation, leider nicht erfolgen kann. Aufgrund der zu erwartenden Besucherströme wäre das vorgegebene Schutz- und Hygienekonzept nicht einzuhalten.

Kath. Stadtpfarrkirchenstiftung St. Martin