Elektroautos – hier finden Sie Ladestationen in Ihrem Landkreis

Bei dem Umstieg auf ein Elektroauto schreckt viele Bürger der Gedanke ab, irgendwo mit leerer Batterie stehen zu bleiben. Wer sich jedoch vor der Fahrt informiert, kann sich böse Überraschungen oder eine endlose Suche nach Ladestationen ersparen.Die Internetplattform plugshare.com bietet hier eine tolle Möglichkeit immer und überall eine Ladestation für das eigenen E-Auto zu finden. Hier werden auf einer Landkarte alle Netzwerke und Stecker angezeigt, mit denen E-Autos geladen werden können. Besonders hilfreich ist der Service, der hier gleich die jeweils vor Ort zur Verfügung stehenden Stecker aufzählt sowie die Öffnungszeiten und weiter Informationen preisgibt. Zudem zeigt der Anbieter an, ob die Ladestationen gerade frei oder besetzt ist. Auf der Plattform kann sowohl in einzelnen Städten oder Gebieten nach Ladestationen gesucht, als auch eine Route erstellt werden, auf dessen Weg alle Ladestationen angezeigt werden. So kann selbst der Urlaub mit Elektro-Auto entspannt und sorglos genossen werden.

Der Betreiber der Plattform PlugShare bietet zudem eine sehr userfreundliche App unter gleichem Namen an.

Ladestationen im Landkreis Augsburg finden Sie beispielsweise hier:

• Auto Sailer GmbH

Dreilindenstraße 4, 86441 Zusmarshausen

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Arnulfstraße Parken / Aufladen

Arnulfstraße 3A, 86441 Zusmarshausen

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Combination GmbH

Streitheimer Straße 14C, 86477 Adelsried

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Marktgemeinde Diedorf

Lindenstraße 5, 86420 Diedorf

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Rathaus Neusäß

Hauptstraße 28, 86356 Neusäß

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Mercedes-Benz Niederlassung Augsburg

Nürnberger Str. 2, 86356 Neusäß

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Rewe

Benzstraße 7, 86391 Stadtbergen

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Autobahnraststätte Edenbergen Süd

Gailenbach 13, 86368 Gersthofen

Stecker: CHAdeMO (1 Station), CCS/SAE (1 Station), Type 2 (1 Station)

• Gemeindeverwaltung Langeneufnach

Rathausstraße 58, 86863 Langeneufnach

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Verteilnetz GmbH

Gennachweg 15, 86830 Schwabmünchen

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Hiltenfinger Str. Parken / Aufladen

Hiltenfinger Str. 13, 86853 Langerringen

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Lechwerke Charging Station

Am Wäldle 2, 86836 Klosterlechfeld

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Traditional Motors

Elias-Holl-Straße 22, 86386 Obermeitingen

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Tiroler Hof

Bahnhofstraße 13, 86836 Graben

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Gemeinde Kleinaitingen

Rathausstraße 1, 86507 Kleinaitingen

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Lechwerke AG

Nördlinger Hauptstraße 1, 86517 Wehringen

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Kohl Wasser + Wärme

Gutenbergstr. 6, 86399 Bobingen

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Charging Station Lechwerke AG

Alter Postweg 10, 86343 Königsbrunn

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Los Perros

Bahnhofsallee 13, 86438 Kissing

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Rathaus Langweid

Augsburger Str. 22, 86462 Langweid am Lech

Stecker: Type 2 (2 Stationen), Wall (Euro) (2 Stationen)

• Meitingen Station Parking

Raiffeisenstraße 25, 86405 Meitingen

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Autohaus Erdle

Peter-Sengl-Straße 26, 86447 Aindling

Stecker: Type 2 (1 Station)

Ladestationen im Landkreis Günzburg finden Sie beispielsweise hier:

• Siemensstraße Parken / Laden

Siemensstraße 6, 89312 Günzburg

Stecker: CHAdeMO (1 Station), CCS/SAE (1 Station), Type 2 (2 Stationen)

• Kommunalunternehmen Stadtwerke Günzburg

Heidenheimer Str. 4, 89312 Günzburg

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Parkplatz

Schlachthausstr. 26, 89312 Günzburg

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Parkhaus Stadtberg

Stadtberg 26, 89312 Günzburg

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Stadt Günzburg Bauverwaltung

Schloßplatz 5, 89312 Günzburg

Stecker: Type 2 (2 Stationen)

• Erdgas Schwaben

Jahnstraße 4A, 89312 Günzburg

Stecker: Wall (Euro) (2 Stationen), Type 2 (2 Stationen)

• Lechwerke

Augsburger Straße 49, 89312 Günzburg

Stecker: Type 2 (1 Station)

• EuroHotel, Landgasthof Linde

Spielplatzstraße 6, 89312 Günzburg

Stecker: CHAdeMO (1Station), CCS/SEA (1Station), Type 2 (1 Station)

• Fertighauswelt Günzburg

Kimmerle-Ring 2, 89312 Günzburg

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Tank&Rast Leipheim Süd

A8, 89340 Leipheim

Stecker: CHAdeMO (2 Stationen), CCS/SAE (2 Stationen), Type 2 (2 Stationen)

• Spielplatz Mindelinsel

Marktstraße 8, 89362 Offingen

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Parkplatz

Rathausplatz 1, 89355 Gundremmingen

• Dillinger Str. Parken / Aufladen

Dilligner Str.5 89331 Burgau

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Stadtverwaltung Burgau

Gerichtsweg 8, 89331 Burgau

Stecker: Type 2 (1 Station)

• EnBW Charging Station 4161

Mühlstraße, 89343 Jettingen-Scheppach

Stecker: CHAdeMO (1 Station), CCS/SAE (1 Station), Type 2 (1 Station)

Ladestationen im Landkreis Neu-Ulm finden Sie beispielsweise hier:

• SWU Luitpoldstraße Parken / Aufladen

Luipoldstraße 11-17, 89231 Neu-Ulm

Stecker: Type 2 (1 Station)

• SWU

Neue Str. 1/3

89231 Neu-Ulm

Stecker: Type 2 (1 Station)

• SWU

Heiner-Metzger-Platz 3, 89231 Neu-Ulm

Stecker: CHAdeMO (1 Station), CCS/SAE (1Station), Type 2 (1 Station)

• Neu-Ulm SWU

Memminger Str. 71, 89231 Neu-Ulm

Stecker: Type 2 (2 Stationen)

• Hochschule Neu-Ulm

Wileystraße 1, 89231 Neu-Ulm

Stecker: Type 2 (2 Stationen)

• Shell Recharge Neu-Ulm

Europastraße 44, 89231 Neu-Ulm

Stecker: CCS/SAE (2 Stationen)

• Enbw Station In Ulm

Otto-Hahn-Straße 4, 89231 Neu Ulm

Stecker: CHAdeMO (1 Station), CCS/SAE (1 Station), Type 2 (1 Station)

• Meinl Hotel & Restaurant Peunt

Marbacher Straße 2, 89233 Neu-Ulm

Stecker: Tesla (2 Stationen)

• Senden SWU

Kempter Str. 15, 89250 Senden

Stecker: Type 2 (2 Stationen)

• Fastned Nersingen 2x 175 kW

An der Leib 1, 89278 Nersingen

Stecker: CHadeMo (1 Station), CCS/SAE (3 Stationen), Type 2 (1 Station)

Ladestationen im Landkreis Donau-Ries finden Sie beispielsweise hier:

• Johannisweiher

Wolferstädter Str. 5, 86650 Wemding

Stecker: Type 2 (2 Stationen)

• Private Ladestation

Hubertusstraße 35, 86650 Wemding

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Private Ladestation

Alemannenstraße 3

86650 Wemding

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Ziegelmühle

Ziegelmühle 1, 86754 Munningen

Stecker: CHAdeMO (1 Station), CCS/SAE (1 Station), Type 2 (1 Station)

• Wessel Michael

Bachgasse 10, 86732 Oettingen

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Erdgas Schwaben Charging Station

Kellerstraße 15, 86732 Oettingen

Stecker: Type 2 (2 Stationen)

• Wohnmobilstellplatz

Schulstraße 2, 86653 Monheim

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Münsterplatz

Münsterplatz 999, 86687 Kaisheim

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Parkplatz

Heilig-Kreuz-Straße 4, 86609 Donauwörth

Stecker: CHAdeMo (1 Station), CCS/SAE (1 Station), Type 2 (1 Station)

• Parkplatz

Adolph-Kolping-Straße 32, 86609 Donauwörth

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Bahnhofstr. Parken / Aufladen

Bahnhofstr. 27, 86609 Donauwörth

Stecker: Type 2 (3 Stationen)

• Lechwerke AG

Gartenstraße 15, 86609 Donauwörth

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Charging Station Allego

Bürgermeister-Müller-Straße 3, 86662 Asbach-Bäumenheim

Stecker: CHAdeMO (1 Station), CCS/SAE (1 Station), Type 2 (1 Station)

• Hürnheim Charging Station

Gartenstraße 7, 86739 Ederheim

Stecker: Type 2 (1 Station)

Ladestationen im Landkreis Dillingen finden Sie beispielsweise hier:

• Dillingen

Regens-Wagner-Straße 8, 89407 Dillingen an der Donau

Stecker: Type 2 (2 Stationen)

• Car Park

Werner-von-Siemens-Straße 10, 89415 Lauingen

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Parkplatz

Weite Gasse 3, 89420 Höchsädt

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Grundschule Bissingen – Mittelschule Bissingen

Stillnauer Str. 2, 86657 Bissingen

Stecker: Type 2 (1 Station)

• Klein Karl Tankstelle

Augsburger Str. 31, 86637 Wertingen

Stecker: CHAdeMO (1 Station), CCS/SAE (1 Station), Type 2 (1 Station)

• Schüco International KG

Industriestraße 12, 86637 Wertingen

Stecker: Type 2 (1 Station)