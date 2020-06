Ein smarter Allrounder für moderne Büroarbeit

Nach dem klassisch-eleganten Bürosessel „ON®“ und dem sportlich-dynamischen „IN“ folgt mit „AT“ jetzt das dritte Programm der neuen, dreidimensional beweglichen Bürostuhlgeneration, die von Wilkhahn als „Free-to-move“ bezeichnet wird.

Technischer Geniestreich

Das Herzstück des neuen Programms ist die patentierte Kopplung einer selbstzentrierenden Aufhängung der Sitz-Rückenschale für Seitenbewegungen mit der Synchronautomatik des Rückenträgers für die Vor- und Rückwärtsneigung.

So sorgen bereits kleine Gewichtsverlagerungen für flüssige, dreidimensionale Bewegungen in alle Richtungen. Durch diesen Kunstgriff kann bei der Synchronautomatik zwischen einer Gewichtsvoreinstellung oder einer Vollautomatik gewählt werden.

Stehen die individuellen Komfortbedürfnisse im Mittelpunkt, lässt sich der Gegendruck sekundenschnell in zehn Stufen einstellen.

Nutzen über den Tag verteilt unterschiedliche Personen den gleichen Stuhl, empfiehlt sich dagegen die Vollautomatik: hinsetzen, Höhe einstellen – fertig. Alles andere machen dann Körper und Stuhl ganz von selbst.

Wohlfühlen von Anfang an

Auch ästhetisch erschließt „AT“ neue Dimensionen: Die fließende Linienführung mit perfekt gestalteten Übergängen zwischen den unterschiedlichen Elementen lassen das Stuhlgestell wie aus einem Stück gemacht erscheinen: vom Fußkreuz über die Drehsäule und das Mechanikgehäuse bis hin zum Rückenträger und den Armlehnen.

Die Sitz-Rückenschale ist wie ein zweiter „Layer“ in die umschließende Gestellstruktur eingespannt.

Der Abstand in der Sitz-Rückenbeuge sorgt für Bewegungsspielraum und lässt die Silhouette des Bürostuhls gleichzeitig leicht und transparent erscheinen. Auch die betont ausgeformte Sitz-Rückenschale vermittelt schon auf den ersten Blick Halt und Geborgenheit und lädt ein, von der Bewegungsfreiheit in allen Richtungen zu profitieren.

Individuell anpassbar

Enorme Modell-, Gestaltungs- und Ausstattungsvielfalt für Lösungen sorgen für eine Optik wie aus einem Guss. Den Innenarchitekten bietet das Design enorm vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten: Gestell, Armlehnen und Sitz-Rückenschale sind in schwarz und in weiß erhältlich. Darüber hinaus ist der Schalenrücken optional textilbezogen erhältlich.

Die Fußkreuze gibt es in schwarzem Kunststoff oder in Aluminium mit beschichteten oder polierten Oberflächen.

Die Polsterung ist in drei Rückenhöhen zu haben und für die Bezüge steht die gesamte Wilkhahn-Stoff- und Lederkollektion zur Wahl.

Last but not least bietet das Zubehör alle Optionen, die in unterschiedlichen Einsatzbereichen gefragt sind: von der einstellbaren Lordose-Stütze (Standardausstattung) über 1-D-, 3-D- und 4-D-Armlehnen bis zur komfortabel per Drehgriff bedienbaren Sitztiefenverlängerung und patentierten Sitzvorneigung, die sich ideal für Arbeitsplätze mit Steh-Sitzdynamik eignet.

Made in Germany

Wie kaum ein anderer Möbelhersteller steht die Firma Wilkhahn weltweit für „Design made in Germany“: mit seinen hochwertigen Büro- und Konferenzeinrichtungen, die Benchmark für die gesamte Branche sind.

Auch mit seiner sozial-ökologischen Ausrichtung setzt Wilkhahn Maßstäbe: Der deutsche Umweltpreisträger hat mit Frei Otto und Thomas Herzog gebaut und praktiziert seit über 25 Jahren aktive Umweltverantwortung.

Neben zahlreichen internationalen Auszeichnungen erhielt der „ON“-Bürostuhl auch den Bundespreis „eco design“.

www.wilkhahn.com/augsburg

