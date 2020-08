Zur konkreten Umsetzung informiert die Wirtschaftsförderstelle des Landratsamtes unter dem Slogan „Durchstarten im Landkreis Dillingen a.d.Donau“ alle interessierten Bürgerinnen und Bürger im Zuge ihres Fachkräftemarketings. Herzstück der Kampagne ist dabei ein Newsletter, der vierteljährlich durch die Wirtschaftsförderstelle veröffentlicht wird. In enger Kooperation mit bedeutenden und attraktiven Arbeitgebern der Region erhalten junge Menschen zeitnah eine Übersicht über die freien Stellenangebote der Unternehmen. „Dabei ist die Anzahl der kooperierenden Unternehmen stetig steigend“, freut sich Wirtschaftsförderer Christian Weber über das zunehmende Interesse der Arbeitgeber. Der Ansatz des Newsletters geht allerdings weit über die Veröffentlichung der Stellenanzeigen hinaus. So enthält der Newsletter nicht nur die klassischen Stellenangebote, sondern auch freie Ausbildungsplätze, Ferienjobs und Praktikumsplätze. „Dadurch möchten wir erreichen, dass die jungen Menschen ihre Heimatbindung nicht verlieren. So lassen sich der Ferienjob oder das Praktikum in der Heimat und somit im Umfeld der Familie und der Freunde genauso gut absolvieren wie am Studienort“, so Landrat Leo Schrell. Einen weiteren Vorteil des Newsletters sieht der Landrat in der kompakten Darstellung aller verfügbaren Stellenangebote der kooperierenden Unternehmen.

Neben wirtschaftlich starken Unternehmen hat der Landkreis Dillingen ein hohes Maß an Lebensqualität und Naherholungswert zu bieten. „Mit einem breiten Themenangebot, wie beispielsweise zur digitalen Bildung, zum abwechslungsreichen und hochwertigen Kulturangebot sowie zur wohnortnahen medizinischen Versorgung informiert der Newsletter über die aktuellen Entwicklungen im Landkreis“, so Christian Weber.

Zudem enthält jeder Newsletter für die Leserinnen und Leser ein besonderes Schmankerl aus dem Bereich Naherholung und Tourismus. So ist in enger Kooperation mit dem Regionalentwicklungsverein Donautal-Aktiv in jedem Newsletter ein aktueller und interessanter Freizeittipp enthalten. Damit sollen die jungen Menschen bewusst wahrnehmen, welche attraktiven Freizeit- und Naherholungsmöglichkeiten ihre Heimat bietet“, betont Christian Weber. So biete gerade zur Sommerzeit das Dillinger Land zahlreiche Wassersport- und Bademöglichkeiten.

Nachdem sich junge Menschen insbesondere über die sozialen Netzwerke informieren, nutzt der Landkreis auch dieses Medium verstärkt für seine Fachkräftekampagne. „Mit einem Social Media Auftritt der Wirtschaftsförderstelle auf Facebook sind wir nicht nur zeitgemäß, sondern können auch tagesaktuelle Informationen aus unserem Landkreis bieten. Nachdem sich dadurch sehr hohe Reichweiten erzielen lassen, möchten wir den Bereich Social Media in den kommenden Monaten verstärkter ausbauen und auch andere Kanäle bespielen“, freut sich Landrat Leo Schrell über die erfolgreiche Kampagne, die auch bei öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen wie Ausstellungen, der Berufsinformationsmesse „Fit for Job“ oder dem Hochschultag präsentiert wird.

Den Newsletter des Landkreises können selbstverständlich alle interessierten Bürger über die Homepage des Landkreises Dillingen a.d.Donau (www.landkreis-dillingen.de) oder per Mail unter newsletter@landratsamt.dillingen.de abonnieren. Die Facebookseite der Wirtschaftsförderstelle ist unter www.facebook.com/wirtschaftsfoerderung.dlg zu erreichen.

Fragen zum Newsletter oder zum Social Media Auftritt beantwortet die Wirtschaftsförderstelle des Landratsamtes (Christian Weber, Tel. 09071/51-248, E-Mail: Christian.Weber@landratsamt.dillingen.de).

Text: Landratsamt Dillingen a.d.Donau