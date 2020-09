Dillinger Töpfermarkt

Die Stadt als Veranstalter zog am Sonntagnachmittag ein positives Fazit. Die Sicherheit der Gäste habe bei der Planung oberste Priorität gehabt. Durch das ausgearbeitete Hygienkonzept sei es gelungen, gleichzeitig sowohl den Besuchern als auch den Fieranten einen tollen Markt zu präsentieren. Trotz des durchwachsenen Wetters am Samstag seien im Laufe des ersten Marktages viele Hundert Besucher auf den Markt gekommen. Bei strahlendem Sonnenschein und traumhaftem Herbstwetter am Sonntag strömten dann noch deutlich mehr Menschen auf die auch als „Häfelesmarkt“ bekannte Veranstaltung.

Viele Besucher äußerten sich den Fieranten und Veranstaltern gegenüber sehr dankbar dafür, dass es auch in diesem Ausnahme-Jahr möglich gewesen sei, diesen Markt durchzuführen - wenn auch unter veränderten Bedingungen.

Text: Jan Koenen