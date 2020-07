Dillinger Kinderferienprogramm in Zeiten von Corona

Dankbar ist man vonseiten der Stadt, dass sich eine Vielzahl an Vereinen und weiteren Anbietern auch unter den erschwerten Rahmenbedingungen bereiterklärt haben, ein Angebot auf die Beine zu stellen. Insgesamt können heuer 20 Veranstaltungen angeboten werden. Der beliebte Besuch bei der Polizei steht beispielsweise ebenso auf dem Programm wie sportliche Aktivitäten (Golf, Qigong, Taekwondo, Tennis, Wasserski, Yoga) oder Kino-Nachmittage. Das vollständige Programm liegt ab jetzt in den Schulen und im Rathaus aus. Kunz: „Allen Vereinen und weiteren Anbietern, die zum diesjährigen Kinderferienprogramm einen Beitrag leisten und die damit eine zusätzliche Aufgabe in diesen ohnehin schon bewegten Monaten übernehmen, gilt ein herzliches ‚Vergelt’s Gott‘. Ebenso wie allen ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, die sich wieder mit vollem Einsatz einbringen.“

Auch das Online-Anmeldeverfahren kommt heuer aufgrund der durchweg positiven Resonanz wieder zum Einsatz. Mit ihm kann das Kinderferienprogramm bequem von zu Hause aus durchstöbert und gebucht werden. Eine gerechte Verteilung der Plätze wird zusätzlich dadurch erreicht, dass diese nicht nach dem Motto „Wer zuerst kommt…“ vergeben werden, sondern nach einem Losverfahren. Dadurch haben auch Kinder, die sich erst später anmelden, dieselbe Chance auf einen Platz wie die „Frühbucher“.

Anmelden für das Ferienprogramm können sich alle Dillinger Kinder ab dem 13. Juli. Haben sich auf ein Angebot mehr Kinder beworben, als Plätze frei sind, wird die Teilnahme am 20. Juli verlost. Bei allen Veranstaltungen, bei denen danach noch Plätze frei sind, können sich auch Buben und Mädchen bewerben, die nicht in Dillingen wohnen. Vor der Anmeldung sollten auf jeden Fall die Teilnahmebedingungen gelesen werden.

Die Internetadresse für das Kinderferienprogramm der Stadt Dillingen lautet: www.unser-ferienprogramm.de/dillingen_donau

Dillinger Ferienprogramm 2020

Nr Name Ort Datum Alter Gebühr

1 Erlebnisnachmittag auf dem Reiterhof Reiterhof Stöcklein, Reithalle26.07.2020 14:00 10-16 7,50€

2 Besuch bei der Polizei Polizei Dillingen 28.07.2020 10:00 8-14 1,00€

3 Yoga für Kids Colleg, Großer Saal 29.07.2020 14:30 7-11 0,00€

4 Taekwondo (6 x Mittwoch) Donauwörther Straße 3 29.07.2020 17:30 6-14 2,50€

5 Allkampf (5 x Donnerstag) Donauwörther Straße 3 30.07.2020 18:00 6-15 2,50€

6 Kino "Lassie" Filmcenter Dillingen 04.08.2020 16:00 bis 16 3,00€

7 Spiele und ein Rätsel um eine Frisbee-Scheibe

Kinderschutzbund 05.08.2020 10:00 8-12 1,00€

8 Kino "Lassie" Filmcenter Dillingen 06.08.2020 14:00 bis 16 3,50€

9 Natur bewusst erleben Donaubrücke in Steinheim 06.08.2020 14:00 12-15 5,00€

10 Tennis beim TC Hausen Tennisanlage TC Hausen 08.08.2020 09:00 6-12 2,50€

11 Wasserski fahren 1 Busbahnhof Rosenstraße 11.08.2020 10:15 10-15 10,00€

12 Golfkurs Golfclub Dillingen 11.08.2020 14:00 6-18 3,50€

13 Kino "Scooby!" Filmcenter Dillingen 13.08.2020 14:00 6-16 3,50€

14 Kino "Scooby!" Filmcenter Dillingen 18.08.2020 16:00 6-16 3,50€

15 Richtiger Umgang mit Ausnahmesituationen Königstraße 24, 2. Stock, Eingang Veneto

20.08.2020 14:00 12-14 4,00€

16 Kino "Mina und die Traumzauberer" Filmcenter Dillingen 20.08.2020 14:00 bis 16 3,50€

17 Tennis beim BC Schretzheim Tennisplatz Schretzheim 01.09.2020 10:00 6-14 0,00€

18 Wasserski fahren 2 Busbahnhof Rosenstraße 01.09.2020 10:15 10-15 10,00€

19 Qi Gong Königstraße 24, 2. Stock, Eingang Veneto 03.09.2020 14:00 12-14 4,00€

20 Kino "Dora und die goldene Stadt" Filmcenter Dillingen 03.09.2020 16:00 6-16 3,50€

Weitere Informationen und Anmeldung online unter:

Text: Jan Koenen Persönlicher Referent des Oberbürgermeisters

Pressesprecher der Stadt