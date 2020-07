Der VdK im Wandel der Zeit

Ernst Braun verlässt nach 38 Jahren den VdK Kreisverband Dillingen/Wertingen und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Vor der Wertinger Schlosskulisse stellten sich Ernst Braun (links) und sein Nachfolger Tobias Geiger dem Fotografen. Foto: Konrad Friedrich

VON KONRAD FRIEDRICH. Dillingen/ Wertingen

Ernst Braun, Kreisgeschäftsführer des VdK-Kreisverbands Dillingen/Wertingen geht im August in den wohlverdienten Ruhestand. Nach 38 Jahren als Kreisgeschäftsführer des VdK-Kreisverbands Dillingen/Wertingen ist nun Schluss.

Braun beging dieser Tage sein 38jähriges Dienstjubiläum, als Kreisgeschäftsführer des VdK.

Der erste Arbeitstag war am 28. Februar 1982. Der Ortsverein Buttenwiesen hatte seine Frühjahrsversammlung und dort stellte er sich als neuer Kreisgeschäftsführer des VDK-Kreisverbands Dillingen-Wertingen vor. Nach dieser Versammlung setzte sich Braun dann in den Zug und fuhr nach Bad Endorf zur zweiwöchigen Schulung.

Die Kreisgeschäftsstelle befand sich, wie auch heute noch, im Rathaus in Lauingen. Auffallend war, dass damals der Zugang nicht behindertengerecht und nur über 50 Stufen erreichbar war. Im Laufe seiner Amtszeit änderte Ernst Braun das und ein Aufzug wurde ins Rathaus eingebaut.

Ende 1982 wurde Ernst Braun offiziell zum Kreisgeschäftsführer ernannt, damit war er der jüngste Geschäftsführer des VDK Bayern. Im Vergleich zu heute kann man sagen, dass der VDK damals bei weitem noch kein durchorganisiertes Dienstleistungsunternehmen war wie heute.

Es wurde noch viel improvisiert. Die Hauptaufgaben lagen damals in der Kriegsopferversorgung. Das Durchschnittsalter der Mitglieder lag bei 68 Jahren. Der damalige Mitgliederstand betrug 3924. Heute sind über 7000 Mitglieder im Kreisverband. Insgesamt betreuen 10 Hauptamtliche und 200 Ehrenamtliche den Kreisverband Dillingen-Wertingen, der über 21 Ortsverbände verfügt.

Im Anfang waren es noch 43 Ortsverbände, die durch Zusammenlegung auf 21 gestuft wurden. Ein Plus im Kreisverband Dillingen-Wertingen ist, dass von ganz Schwaben die Mitglieder am längsten dem VdK treu bleiben. Das Hauptaufgabengebiet richtete sich naturgemäß der Kriegsopferversorgung. Etwas zwei Drittel der Mitglieder waren kriegsbeschädigt beziehungsweise Kriegswitwen. So wurden Anträge im Bereich der Erziehungshilfen, für orthopädische Hilfsmittel, Einstufungen nach dem BVG, Berufsschadenausgleich, Hinterbliebenenversorgung und Vieles mehr gestellt und bearbeitet. Auffallend war, dass die Kriegsbeschädigten in der Regel ordentlich versorgt waren, jedoch nach deren Ableben der Witwen oft leer ausgingen, beziehungsweise mit einer deutlich niedrigeren Versorgung rechnen mussten.

Die landläufige Meinung war damals, dass der VDK mit dem Ableben der Kriegsgeneration sich ebenfalls "auflösen“ würde. Gott sei Dank, erkannte der Sozialverband die Zeichen der Zeit und handelte entsprechend, indem er sich für alle Sozialbereiche und Altersgruppen öffnete. Braun sagte: “Wäre der VDK damals nicht mit der Zeit gegangen, hätten wir mit der Zeit gehen müssen.“

Im Laufe der Jahre hat sich das Aufgabengebiet und der Schwerpunkt der Arbeit total gewandelt. Neben den allgemeinen Verwaltungsaufgaben und der Organisation berät und vertritt der VdK seine Mitglieder bei Widersprüchen und Klagen. Bearbeitet die damit verbundene Korrespondenz mit den zuständigen Ämtern und Dienststellen.

Kriegsopferangelegenheiten dürften heute noch vielleicht drei Prozent der Arbeit ausmachen.

Der VdK erlebte in den vergangenen Jahren einen richtigen Boom, wie man heute sagt, dem zwischenzeitlich über 7000 Mitglieder angehören. Hauptthemen sind heute, die gesetzliche Rentenversicherung, die Einstufung im Schwerbehindertenbereich, Arbeitslosengeld, Pflegegeld, gesetzliche Unfallversicherung.

Überwiegende Fragen sind heute: Wie komme ich sicher ohne oder mit möglichst geringem Abschlag in Rente? Wann, wie viel, wie lange, habe ich Anspruch auf Sozialleistungen, gleich welcher Art und wie verhalte ich mich richtig? Immer wieder kommt es vor, dass Menschen durch falsche Informationen oder Fehlauskünfte bares Geld verschenken.

Manche Menschen kommen auch mit einer überzogenen Erwartungshaltung zum VdK und erwarten Leistungen, die auch wir nicht erfüllen können, so Braun.

Immerhin kann der VdK eine erfreuliche Erfolgsstatistik vorweisen. Der VdK hat nicht nur die meisten Vertretungen vor dem Sozialgericht, sondern er gewinnt auch nahezu die Hälfte der Widersprüche und Verfahren. Was mir persönlich immer ein Anliegen war, ist der gute Kontakt und das kollegiale Verhältnis mit den einzelnen Amtsstellen. Wir streiten zwar um die Sache hart, nie aber mit dem Gegenüber, so Braun.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit im VdK, steht natürlich der Rat- und Hilfe-suchende Mensch.

In diesem Zusammenhang muss unser Ehrenamt genannt werden. Es ist unheimlich wichtig, dass der VdK freiwillige ehrenamtliche Mitarbeiter im Kreisverband hat, die die Mitglieder betreuen im Rahmen der Fürsorgeaufgaben, indem sie Krankenbesuche durchführen oder einmal ein längeres Gespräch, mit dem zum Teil vereinsamten Menschen führen.

Möglichkeiten zur Hilfe und Anerkennung bieten hierbei die Mittel aus der Sammlung “Helft Wunden heilen“, die ebenfalls von den ehrenamtlichen Mitarbeitern durchgeführt wird.

Das Haupt- und Ehrenamt im Kreisverband Dillingen-Wertingen arbeitet Zahn in Zahn reibungslos zusammen, was auch unsere Erfolgszahlen bestätigen, so der scheidende Kreisgeschäftsführer Braun.

Auf die Frage was er im Ruhestand macht: Er ist passionierter Jäger, als Gitarrenspieler liebt er die Musik und als gelernter Schmied betätigt er sich auch hier.

Das Motto des VdK bleibt auch wie in den Jahren vorher unverändert: „Zukunft braucht Menschlichkeit.“ (fk)