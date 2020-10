CSU-Kreisvorstandschaft traf sich in Wertingen

Des Weiteren befasste sich die Konferenz der Ortsvorsitzenden und Kreisvorstandsmitglieder mit der anstehenden Bundestagswahl im Herbst 2021. Mit Blick auf den Terminplan, so Geschäftsführer Steffen Höhn, sollen die Neuwahlen in den Ortsverbänden in der Zeit von November bis Ende Januar stattfinden. Die Kreisebene triff sich dann im Februar. Ende März wird in einer gemeinsamen Versammlung der Landkreise Donau-Ries, Dillingen mit Teilen aus Aichach und Augsburg-Land der Direktbewerber für den Deutschen Bundestag nominiert, so Kreisvorsitzender Georg Winter. Ulrich Lange, der seit 2009 dem Deutschen Bundestag angehört, erklärte seine Bereitschaft, sich erneut zu bewerben. MdB Lange hat sich in der gemeinsamen Fraktion einen hohen Stellenwert erarbeitet und ist einer der stellvertretenden Vorsitzenden der Gesamtfraktion der Union im Deutschen Bundestag. In der vorangegangenen Wahlperiode war er vier Jahre Vorsitzender der Arbeitsgruppe Verkehr und digitale Infrastruktur des Deutschen Bundestages.

Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange berichtete aus erster Hand von den Berliner Beratungen. Er bat um Verständnis für Einschränkungen. „Die Bemühungen aller Verantwortlichen in Berlin gehen dahin, einen totalen Lockdown wie im Frühjahr mit aller Kraft zu vermeiden“. Die „Kunst“ müsse darin bestehen, das Arbeitsleben, Schulen und Kindergärten offen halten zu können, gleichzeitig aber die Ausbreitung der Pandemie zu verhindern. Der Abgeordnete lobte die bislang konsequente Haltung Bayerns.

Winter ergänzte, dass es selbstverständlich weiter wichtig bleibe, soziale Kontakte und die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern unter den Maßgaben, die uns Corona abverlangt, zu pflegen.

