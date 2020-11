Am Wochenende wurden zudem zwei neue Fälle in einer dezentralen Asylunterkunft in Lauingen gemeldet. Die beiden Männer werden in eine Quarantäneeinrichtung verlegt.

Schließen muss der nur eine Gruppe umfassende Kindergarten St. Peter und Paul in Peterswörth, nachdem eine Erzieherin positiv auf das Corona-Virus getestet wurde

Text: Landratsamt Dillingen a.d.Donau Pressestelle