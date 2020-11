Am Sonntagabend ist eine fast 80-jährige Bewohnerin der Eli-sabethenstiftung in der Einrichtung an CoVid-19 verstorben. Sie wurde bereits am 07. November 2020 positiv getestet, be-fand sich im Isolierbereich der Pflegeeinrichtung und zeigte kaum Symptome.

Text: Landratsamt Dillingen a.d.Donau, Pressestelle