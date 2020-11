Ein 57-jähriger Mann ist in der Nacht vom 20. auf den 21. November 2020 auf der Intensivstation der Uniklinik Ulm ver-storben. Er hatte bereits Anfang November erste Symptome ei-ner Covid-19-Erkrankung gezeigt, die am 12. November 2020 la-bordiagnostisch bestätigt wurde. Am Tag zuvor wurde er be-reits bei zunehmenden Atemwegbeschwerden stationär zur Be-handlung aufgenommen. Chronische Begleiterkrankungen haben zu dem schweren Verlauf beigetragen.

Text: Peter Hurler