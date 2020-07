Auszeichnung der besten Prüfungsabsolventen der Mittelschulen

Dies betonte Landrat Leo Schrell bei der Auszeichnung der 17 besten Prüfungsabsolventen der Mittelschulen. „Umso mehr habe ich hohen Respekt davor, wie sie gemeinsam mit ihren Lehrkräften und mit Unterstützung der Eltern die Situation gemeistert haben“, betonte Schrell.

In diesem Jahr hatten 221 Schülerinnen und Schüler an den Prüfungen zum QA und 150 Schülerinnen und Schüler an den Prü-fungen zum Mittleren Schulabschluss im Landkreis Dillingen teilgenommen.

Gemeinsam mit Schulamtsdirektor Wilhelm Martin und Schulrätin Beate Bschorr-Staimer gratulierte der Landrat den Schülern zu ihren herausragenden Leistungen. Dabei hob Schrell hervor, dass die tollen Ergebnisse auch Ausdruck eines sehr guten Angebots in den Bildungseinrichtungen im Landkreis seien.

Der Landrat richtete deshalb einen besonderen Dank an die Lehrkräfte, die mit hohem Einsatz und viel Idealismus zu den guten Leistungen ihren Beitrag leisten und gleichzeitig Sorge dafür tragen, dass die Mittelschulen ein unverändert wichti-ger Bestandteil unserer vielfältigen Bildungslandschaft sei-en.

„Mit dem Homeschooling waren Lehrer und Schüler gleichermaßen vor einer Bewährungsprobe gestanden, die im Landkreis – so meine Wahrnehmung – über alle Schulformen hinweg gut funktio-niert hat“, sagte Schrell. Gleichzeitig verwies der Landrat auf die unverändert hohe Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen aus Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung für die unverändert hohe Ausbildungsbereitschaft. „Damit bieten sich den Schülerinnen und Schülern in der Heimat sehr gute Perspektiven einer qualifizierten beruflichen Ausbildung“, so Schrell.

Aber auch die weitere schulische Ausbildung durch den Besuch weiterführender Schulen stelle eine interessante Perspektive dar.

Text: Landratsamt Dillingen a.d.Donau - Pressestelle H u r l e r