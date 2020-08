Der Kneipp-Verein Gundelfingen e.V. bietet eine Ausfahrt ins Gundelfinger Moos an. Unter fachkundiger Führung geht die ca. zweistündige Ausfahrt (Traktor mit Personenhänger) ins Gundelfinger Moos. Dort werden kleine Stationen angefahren und es gibt viel zu entdecken und zu beobachten. Nach der Ausfahrt ist eine Einkehr im Mooseum in Bächingen mit Kaffee und Kuchen geplant. Sie können außerdem die Dauerausstellung besichtigen. Die Teilnehmer werden an der Container-Sammelstelle beim Schnelle-Park in Gundelfingen abgeholt und wieder zurückgebracht.

Termin: Mittwoch, 09.09.2020 Abfahrt 13:00 Uhr, Rückkehr ca. 17:00 Uhr.

Bitte tragen Sie dem Wetter angepasste Bekleidung und denken Sie an den Mundschutz. Der Unkostenbeitrag pro Person (ohne Verpflegung) beträgt 15 €.

Anmeldungen bitte an:

Angelika Kleinhans Telefon 09073 997908

Hildegunde Risse-Scherm Telefon 09073 537.

Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.