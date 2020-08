Aktionswoche für Lebensmittelwertschätzung - jetzt kreative Aktionsideen einreichen

Ende September findet unter dem Motto #deutschlandrettetlebensmittel die erste bundesweite Aktionswoche für mehr Lebensmittelwertschätzung statt. Engagierte Privatpersonen, Unternehmen sowie Vereine und Verbände können ihre Aktionen online einreichen. Zu gut für die Tonne! steht allen Interessierten beratend und mit Materialvorlagen zur Seite.

Die Aktionswoche ist eine Plattform für alle, die sich für die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung in Deutschland und für mehr Lebensmittelwertschätzung engagieren möchten. Egal ob Einzelperson, Unternehmen, Verein oder Verband – alle können mitmachen. Da Lebensmittelwertschätzung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, richtet sich die Aktionswoche explizit an Vertreter:innen aller Sektoren entlang der Lebensmittelversorgungskette: Von der Primärproduktion über die Verarbeitung, den Handel und die Außer-Haus-Verpflegung bis hin zu den Privathaushalten. Verschiedene Initiativen und Projekte zeigen vielfältige Möglichkeiten, sich für die Vermeidung von Lebensmittelabfällen und für mehr Wertschätzung unserer Lebensmittel einzusetzen. Die Bandbreite reicht dabei von Web-Seminaren und Fachtagungen bis hin zu spielerischen und interaktiven Angeboten wie zum Beispiel einem Kühlschrank-Quiz für Kita-Kinder.

Bei der Wahl des jeweiligen Aktionsformats haben die Teilnehmer:innen viele Freiheiten. Die Aktionen können analog in Form von Ausstellungen oder Veranstaltungen, aber auch als Aufklärungs- und Informationsangebote beziehungsweise digital durchgeführt werden.

Die Aktionswoche wird von Landesministerien, Kompetenzzentren und anderen starken Partnern aus verschiedenen Bundesländern mitgetragen. Die bisher angemeldeten Projekte kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. Auch einige ehemalige und aktuelle Preisträger des Zu gut für die Tonne! – Bundespreises beteiligen sich an der Aktionswoche.

Angemeldete Aktionen erscheinen online auf der Aktionswochen-Website.

#deutschlandrettetlebensmittel: jetzt mitmachen!

Wer selbst eine Aktion einreichen möchte, kann dies per Mail an kontakt@zugutfuerdietonne.de tun. Fragen werden ebenfalls unter dieser Adresse beantwortet. Alle Informationen zu den Einreichungsmodalitäten gibt es hier.

Die bundesweite Aktionswoche für mehr Lebensmittelwertschätzung ist eine gemeinsame Initiative von Zu gut für die Tonne!, des Bundeministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und der Ministerien der Länder. Sie ist Teil der Umsetzung der Nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung des BMEL.

Hintergrund

Zu gut für die Tonne!

Jährlich fallen in Deutschland entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle an, sechs Millionen davon allein in Privathaushalten. Wie Verbraucher:innen die Lebensmittelverschwendung reduzieren können, zeigt Zu gut für die Tonne! bereits seit 2012. Mit der in 2019 beschlossenen Nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung rückt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft neben den Privathaushalten auch die Sektoren Primärproduktion, Verarbeitung, Groß- und Einzelhandel sowie Außer-Haus-Verpflegung stärker in den Fokus. Ziel ist es, bis 2030 die Lebensmittelverschwendung in Deutschland auf Handels- und Verbraucherebene zu halbieren und Lebensmittelabfälle entlang der Produktions- und Lieferkette zu verringern. Unter www.zugutfuerdietonne.de finden Interessierte Fakten zur Lebensmittelverschwendung, Tipps für einen nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln sowie kreative Rezepte für beste Reste.

Presseinformation: Zu gut für die Tonne