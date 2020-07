5o Jahre verheiratet

In Laugna feierte kürzlich das Ehepaar Irmgard und Josef Rollenmiller das Fest der Goldenen Hochzeit. Am 19.Juni vor 50 Jahren, gaben sie sich das Ja-Wort vor dem Standesamt. Einen Tag darauf wurde kirchlich getraut. Die Jubelbraut stammt aus Prettelshofen und ist eine geborene Lorenz. Aus der Ehe ging ein Sohn und eine Tochter hervor. Im kleinen Kreis wegen Corona, feierte die Familie mit ihren Kindern und vier Enkeln das Fest. Josef Rollenmiller ist in allen Ortsvereinen Mitglied.18 Jahre war er Vorstand der Feuerwehr und auch Festwirt am Wiesenfest in Laugna. 18 Jahre war Rollenmiller im Pfarrgemeinderat aktiv. Er war Landwirt und Kraftfahrer. Sie ist eine gelernte Herrenschneiderin. Zu den Gratulanten zählte auch Laugnas 2.Bürgermeister Helmut Bartsch und Pfarrer Pater Tomazs

Text: Konrad Friedrich