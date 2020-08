50 Jahre Wertinger Freibad

Für das Jubiläumsjahr 2020 war ein großer Familien-Tag im Juni geplant. Vieles war bereits organisiert, vom Familiengottesdienst mit Blasmusik und anschließendem Weißwurst-Frühschoppen über Spiel und Spaß am Wasser bis hin zu einer Cocktailbar sollte der runde Geburtstag des Bades gebührend gefeiert werden.

Als Dankeschön an die Gäste, die durch das meist rücksichtsvolles Verhalten zusammen mit dem engagierten Team des Wertinger Freibades die Badesaison in 2020 erst ermöglicht haben, bedankt sich die Stadt Wertingen bei seinen Besuchern für diese ungewöhnliche (Jubiläums-)Freibad-Saison.

FREIER EINTRITT FÜR ALLE

Am kommenden Sonntag, 30. August, erhalten alle Besucher freien Eintritt in das Wertinger Bad. Zudem darf sich jeder Badegast über einen Gutschein für einen Kaffee oder ein Eis freuen. Die Gutscheine können am gemütlichen Kiosk von Ahmet Köktürk eingelöst werden.

Text: Stadt Wertingen